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Ираклий Кобахидзе встретился с главой миссии и исполнительным директором МВФ
03.06.2025 19:01
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) Алехандро Хайденбергом, исполнительным директором фонда Жероном Кликом и постоянным представителем фонда в Грузии Эндрю Джуэллом.
На встрече обсуждались динамика экономического роста Грузии, макроэкономическая стабильность и важная роль МВФ в процессе реализации структурных реформ. Глава правительства уделил внимание реформе управления государственными предприятиями, что является одной из важных рекомендаций МВФ, и отметил, что в настоящее время активно ведется работа по максимальному повышению эффективности деятельности государственных предприятий.
В ходе беседы обсуждались успехи страны в диверсификации рынка, улучшении региональных торговых связей, развитии рынков капитала и укреплении энергетической безопасности.
Премьер-министр отметил, что Грузия ценит тесное сотрудничество с МВФ и прогнозы фонда, которые совпадают с прогнозами правительства Грузии.
Глава миссии и исполнительный директор Международного валютного фонда, находящиеся в Грузии в рамках миссии МВФ «Консультации по статье 4», выразили готовность тесно сотрудничать с правительством Грузии.
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