

Начо Санчес Амор: Я призываю Европейскую комиссию и Верховного представителя представить Европейскому совету персональные санкции по вопросу Грузии

03.06.2025 19:02





«Я призываю Европейскую комиссию и Верховного представителя представить Европейскому совету персональные санкции по вопросу Грузии», — заявил Начо Санчес Амор, член Европейского парламента, на внеочередном заседании подкомитета Европейского парламента по правам человека.



Он также сообщил, что общим заявлением встреч миссии Европарламента в Грузии является введение персональных санкций.



«Общим заявлением на наших встречах было то, что единственный рычаг, который у нас есть, — это персональные санкции. Единственное, что их волнует, — это их бизнес и как пользоваться нашей демократической жизнью, где у них есть дети, которые учатся в наших университетах. Это было универсальное требование. Нам нужно изучить, почему мы так боимся использовать одобренные нами инструменты? У нас есть санкции за нарушение прав человека в наших правовых инструментах, но мы никогда не использовали их в странах, где происходят описанные здесь события. Поэтому мой призыв к Европейской комиссии и Верховному представителю — представить персональные санкции Совету. Как я уже сказал, это было общее послание которое мы получили от всех. Это не месть и не защита. При наличии четкой оценки, а также информации о реакции людей, которые должны быть подвергнуты санкциям, санкции сработают», — заявил Санчес.





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