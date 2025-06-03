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Раса Юкнявичене: Решением кризиса являются новые, честные выборы, санкции и поддержка гражданского общества
03.06.2025 19:02
«Неправда, что санкции бесполезны. Я думаю, мы должны призвать государства-члены как можно скорее ввести санкции, особенно в отношении тех, кто несет ответственность за репрессии и все, что мы видим в Грузии», — заявила депутат Европарламента Раса Юкнявичене на внеочередном заседании подкомитета по правам человека Европейского парламента.
Кроме того, Раса Юкнявичене отметила, что решением кризиса являются новые, честные выборы, санкции и поддержка гражданского общества.
«Что касается дальнейших шагов, то завтра будет отчет. Я думаю, что мы сможем объединиться для принятия срочной резолюции по Мзии Агамлобели на следующем пленарном заседании, если другие группы согласятся. Единственный выход из кризиса — новые, честные и свободные выборы. Другого решения я не вижу. Кнут и пряник, которые Европейская комиссия требует для нынешнего режима, не работают и не будут работать вообще. Только новые, честные выборы, санкции, поддержка гражданского общества», — заявила Раса Юкнявичене.
На заседании депутаты Европарламента рассказали о миссии Подкомитета Европарламента по правам человека в Грузии, которая состоялась 26-28 марта.
На внеочередном заседании подкомитета Европарламента по правам человека также выступили Лаша Бугадзе, Бека Коршия и Кети Керашвили.
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