

Евродепутат: Ситуация в Грузии постепенно приближается к белорусской

03.06.2025 19:06





Евродепутат Раса Юкнявичене приветствует «храбрых людей, которые протестуют вот уже 200 дней» на улицах Грузии, отмечая проевропейский протест в стране.



Она отметила, что граждане Грузии «борются за европейское будущее под европейским флагом».



«Иногда мне кажется, что эти люди настроены более проевропейски, чем другие европейцы. Возможно. Потому что людей, которые живут в ЕС, не волнует ситуация с демократией в Грузии и то, насколько это важно для грузинского народа.



Вы — потрясающие, вы — герои для меня и многих других европейцев. После бесед с проевропейски настроенными грузинами и послами ЕС мы узнали, что ситуация становится все хуже и хуже.



Мы несколько раз упоминали режим Лукашенко, поскольку ситуация в Грузии постепенно приближается к белорусской.



<…> «Кнут и пряник, которые Европейская комиссия предлагает этому режиму, не работают и не могут сработать. Только новые и честные выборы, санкции и поддержка гражданского общества <сработают>», — заявила европарламентарий от Литвы.



3 июня в ЕП проходит заседание Комитета Европарламента по иностранным делам, где обсуждается вопрос Грузии.





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