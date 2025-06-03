

Доклад комитета Европарламента призывает ввести санкции против чиновников среднего и низшего звена в Грузии

03.06.2025 19:48





Комитет Европарламента (ЕП) по иностранным делам 4 июня примет документ, в котором в очередной раз критике подвергается правительство Грузии. Оно называется в документе «правительством де-факто», а Саломе Зурабишвили — «легитимным президентом».



Это — отчет членов комитета ЕП о политических событиях в Грузии за 2023-24 годы. Докладчиком выступит евродепутат от Литвы Раса Юкнявичене, член Европейской народной партии (ЕРР).



В докладе из 14-ти страниц говорится, что «статус кандидата был предоставлен Грузии условно» и что под руководством «Грузинской мечты» Грузия не добилась прогресса в приоритетных направлениях — «напротив, она даже претерпела регресс».



Парламентские выборы 2024 года в документе называются «сфальсифицированными выборами», которые стали «точкой поворота к авторитарному режиму», после чего произошел «незаконный захват государственных институтов и механизмов защиты демократии».



Мзия Амаглобели. Комитет выразил обеспокоенность «растущим числом политических заключенных» в Грузии и призвал освободить всех. Относительно основательницы «Батумелеби» говорится, что «журналистка Мзия Амаглобели находится в предварительном заключении по сфабрикованным обвинениям». Возможно, на следующей сессии Европарламента будет принята резолюция по Мзии Амаглобели.



Среди иных акцентов доклада Комитета ЕП по иностранным делам:



осуждение «увольнения до 700 государственных служащих после декабря 2024 года за их поддержку проевропейских протестов»;

осуждение «регулярных манипулятивных высказываний, дезинформации и теории заговора» об ЕС со стороны высокопоставленных партийных чиновников, парламентариев и связанных с правительством СМИ;

подчеркивание «ответственности Бидзины Иванишвили» за происходящие в стране события.

отчет называет Ираклия Кобахидзе, Шалву Папуашвили, Вахтанга Гомелаури, Каху Каладзе и Ираклия Гарибашвили в числе ответственных лиц;

документ призывает ЕС «заморозить финансовые активы Бидзины Иванишвили в сотрудничестве с другими юрисдикциями, в частности с Великобританией»;

осуждает «обструкцию» правительств Венгрии и Словакии в Совете ЕС в связи с решением о введении санкций против Иванишвили и «попытку венгерского правительства придать легитимность «Грузинской мечте».

Выборы — парламентские и местные. В докладе также упоминается вопрос выборов — в частности, Комитет ЕП по иностранным делам вновь заявляет, что существующий «политический и конституционный кризис» может быть разрешен «только путем проведения новых парламентских выборов», и они «должны быть проведены в ближайшие месяцы в улучшенной избирательной среде независимой избирательной администрацией — под наблюдением международных и местных независимых наблюдателей».



Эти выборы, по мнению комитета, «должны отражать истинную волю народа».



Подчеркнуто, что Комитет ЕП «не признает самопровозглашенное правительство, созданное партией «Грузинская мечта» после сфальсифицированных парламентских выборов 2024 года 26 октября» и считает Грузию государством, захваченным нелегитимным режимом партии «Грузинская мечта».



Комитет Европарламента также говорит о выборах в органы местного самоуправления 2025 года, назвав их «еще одним испытанием для демократии Грузии». Евродепутаты призвали «использовать эту возможность, чтобы выразить волю грузинского народа в поддержку демократии и верховенства закона».



В отчете также содержится призыв к «проведению муниципальных выборов в улучшенных избирательных условиях независимой и беспристрастной избирательной администрацией под наблюдением добросовестных международных и местных наблюдателей, с тем чтобы гарантировать по существу справедливый, свободный и прозрачный процесс».



В этом контексте комитет выражает «глубокую обеспокоенность» в связи с «дальнейшим ухудшением состояния избирательной системы в преддверии муниципальных выборов».



Между тем верховному представителю ЕС Кайе Каллас настоятельно рекомендуется рассмотреть вопрос о дополнительных индивидуальных санкциях, если «муниципальные выборы не будут проведены в соответствии с критериями честных и свободных выборов».



«Преследованием оппонентов». Российским стилем называются законы, ограничивающие права СМИ и НПО в Грузии, включая «решительное осуждение» изменений в законе «О грантах», которые требуют разрешения правительства на предоставление и получение грантов.



Комитет сходится во мнении, что временная парламентская следственная комиссия в Грузии, которая ведет оценку правления «Нацдвижения» с 2003 по 2012 годы, политически мотивирована и ставит целью запрет оппозиционных партий в Грузии — подчеркивает, что она была создана «одновременно с [объявлением] запрета реальных оппозиционных партий». А главу комиссии, Тею Цулукиани, глава комитета ЕП обвиняет в «распространении российских нарративов».



В докладе говорится о решающей роли партии Саакашвили на пути европейской интеграции Грузии и вновь требует освобождения третьего президента Грузии — «по гуманитарным соображениям».



Санкции. Комитет также призывает ввести санкции в отношении «государственных служащих среднего и низшего звена, ответственных за проведение репрессивных мер против противников режима». Отмечено, что эти санкции должны действовать до тех пор, пока «демократия в Грузии не будет восстановлена на должном уровне».



Напомним, введение индивидуальных санкций требует консенсуса стран-членов ЕС, который пока не достигнут на фоне противодействия Венгрии и Словакии, однако, по словам посла Евросоюза в Грузии Герчинского, работа над этим продолжается.



Добавим, что страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония), Чехия, Германия и Польша уже ввели санкции против грузинских чиновников, прокуроров, судей отдельно от Брюсселя, в порядке независимого решения.



На этом фоне свою должность покинул глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, позже — его заместитель, ранее — глава СГБ Григол Лилуашвили.



Источник: СОВА

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