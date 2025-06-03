Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Томаш Фрёлих: Обмен мнениями с представителями неправительственных организаций и гражданского общества очень важен и хорош


03.06.2025   19:49


«Я считаю, что подход, который мы используем в Европейском парламенте, неправильный, потому что дипломатия также подразумевает общение с теми, кто думает иначе», — заявил Томаш Фрёлих, депутат Европарламента и член партии «Альтернатива для Германии», на внеочередном заседании подкомитета по правам человека Европейского парламента.

По его словам, процесс формирования мнения также подразумевает обмен мнениями с другой стороной.

«Обмен мнениями с представителями неправительственных организаций и гражданского общества очень важен и хорош. Замечательно, что вы сегодня здесь и что мы можем послушать ваши заявления. Однако я считаю, что процесс формирования мнения также подразумевает обмен мнениями с другой стороной. Такой подход, который у нас в Европейском парламенте, я считаю неправильным, потому что дипломатия также подразумевает общение с теми, кто думает иначе», — сказал Фрёлих.

Кроме того, Фрёлих интересовался тем, как уход USAID повлиял на работу неправительственных организаций и гражданского общества.

На заседании депутаты Европарламента рассказали о миссии Подкомитета Европарламента по правам человека в Грузии, которая состоялась 26-28 марта.

На внеочередном заседании подкомитета Европарламента по правам человека также выступили Лаша Бугадзе, Бека Коршия и Кети Керашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна