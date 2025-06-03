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Томаш Фрёлих: Обмен мнениями с представителями неправительственных организаций и гражданского общества очень важен и хорош
03.06.2025 19:49
«Я считаю, что подход, который мы используем в Европейском парламенте, неправильный, потому что дипломатия также подразумевает общение с теми, кто думает иначе», — заявил Томаш Фрёлих, депутат Европарламента и член партии «Альтернатива для Германии», на внеочередном заседании подкомитета по правам человека Европейского парламента.
По его словам, процесс формирования мнения также подразумевает обмен мнениями с другой стороной.
«Обмен мнениями с представителями неправительственных организаций и гражданского общества очень важен и хорош. Замечательно, что вы сегодня здесь и что мы можем послушать ваши заявления. Однако я считаю, что процесс формирования мнения также подразумевает обмен мнениями с другой стороной. Такой подход, который у нас в Европейском парламенте, я считаю неправильным, потому что дипломатия также подразумевает общение с теми, кто думает иначе», — сказал Фрёлих.
Кроме того, Фрёлих интересовался тем, как уход USAID повлиял на работу неправительственных организаций и гражданского общества.
На заседании депутаты Европарламента рассказали о миссии Подкомитета Европарламента по правам человека в Грузии, которая состоялась 26-28 марта.
На внеочередном заседании подкомитета Европарламента по правам человека также выступили Лаша Бугадзе, Бека Коршия и Кети Керашвили.
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