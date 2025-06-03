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В здании «Грузинского национального университета» (SEU) произошёл инцидент.
03.06.2025 20:29
Группа студентов попыталась вывесить из здания баннер с надписью: «Боремся за свободу студентов».
В беседе с изданием «Publika» они рассказали, что сотрудники охраны не позволили им этого сделать. Позже на место была вызвана скорая помощь — у одной из студенток повреждена рука.
«В тот момент, когда мы пытались повесить баннер, к нам подошли двое охранников, вырвали его из рук, потащили нас, мне повредили руку», — рассказала одна из участниц.
Одна из студенток SEU Татия Априамашвили в настоящий момент в тюрьме, ее обвинили в оскорблении депутата и отправили за решетку.
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