

В здании «Грузинского национального университета» (SEU) произошёл инцидент.

03.06.2025 20:29





Группа студентов попыталась вывесить из здания баннер с надписью: «Боремся за свободу студентов».

В беседе с изданием «Publika» они рассказали, что сотрудники охраны не позволили им этого сделать. Позже на место была вызвана скорая помощь — у одной из студенток повреждена рука.



«В тот момент, когда мы пытались повесить баннер, к нам подошли двое охранников, вырвали его из рук, потащили нас, мне повредили руку», — рассказала одна из участниц.



Одна из студенток SEU Татия Априамашвили в настоящий момент в тюрьме, ее обвинили в оскорблении депутата и отправили за решетку.





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