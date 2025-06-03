

Посол Италии: Отношения между народами, дружба с Грузией тесны

03.06.2025 20:47





«Сегодня мы отмечаем День независимости Италии. Мы отмечаем праздник в стране, которая также очень важна для Италии. Отношения между народами, дружба с Грузией очень тесные и углубляются из года в год», — заявил посол Италии в Грузии Массимилиано Д’Антуоно.



Об этом Массимилиано Д’Антуоно заявил на приеме по случаю Дня независимости в посольстве Италии.



«Мы отмечаем важный день, когда Италия стала республикой после Второй мировой войны, и это был решающий момент в истории нашей республики. С того времени Италия вносит свой вклад в обеспечение мира во всем мире. Сегодня мы отмечаем праздник в стране, которая также очень важна для Италии, отношения между народами, дружба с Грузией очень тесные и углубляются из года в год. Например, у нас в Италии тысячи грузин, которые работают в Италии, отправляют деньги в Грузию и таким образом вносят вклад в грузинскую экономику. В нашей культуре, темпераменте много общего. Сегодня мы отмечаем День независимости Италии и да здравствует Грузия», — заявил посол Италии.





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