

Раса Юкнявичене: Подход «кнут или пряник» не работает для «Грузинской мечты

03.06.2025 20:48





Докладчица Европарламента по Грузии Раса Юкнявичене заявила, что не успевает вносить добавления в отчет об откате демократии в Грузии, настолько быстро, по ее словам, действует партия власти.



Юкнявичене в «Грузинской мечте» называют ярким представителем «партии глобальной войны» и «инфекцией», которая вмешивается во внутренние дела Грузии.

«Нам приходится вносить изменения и поправки в отчет по Грузии практически ежедневно из-за новых доказательств, из-за новых жестоких шагов, которые режим предлагает каждую неделю. Я думаю, мы должны призвать государства-члены как можно скорее ввести санкции, особенно против тех, кто несет ответственность за репрессии и все, что мы видим в Грузии», — заявила Юкнявичене на внеочередном заседании подкомитета Европейского парламента по правам человека (DROI).



Она отметила также, что более 200 дней на улицы Тбилиси выходят люди, которые сражаются на европейское будущее страны и назвала их героями. «Мне кажется, что эти люди даже более проевропейски настроены, чем многие европейцы», — сказала Юкнявичене.



Она выразила обеспокоенность тем, что два работающих в Грузии критических сильных медиа-канала могут быть закрыты в ближайшие дни и заявила, что «это станет концом свободы слова». Также она сообщила, что оценочной миссии Европарламента не дали встретиться с находящейся в тюрьме основательницей медиа-группы Netgazeti/Batumelebi Мзией Амаглобели.



«Единственный выход из кризиса (в Грузии) — новые честные и свободные выборы. Я не вижу другого решения. Подход «кнут и пряник», который предлагает Еврокомиссия, не работает с нынешним режимом и не будет работать вообще», — заявила Юкнявичене.





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