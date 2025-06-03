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Зурабишвили провела телефонную беседу с главой Совета Европы Антониу Кошта
03.06.2025 21:06
Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, пишет в Х, что провела телефонную беседу с Антониу Кошта, председателем Совета Европы, обсудив с ним ситуацию в Грузии, значение Черного моря и Кавказа в стратегии ЕС.
«Важный разговор с председателем Совета Европы Антониу Кошта о катастрофическом откате от демократии в Грузии, российской гибридной стратегии по установлению контроля через марионеточный режим «Грузинской мечты» и серьезных последствиях для стратегии ЕС в отношении Черного моря и Кавказа», — пишет Зурабишвили.
Cообщается, что телефонный разговор с пятым президентом состоялся по инициативе самого Кошта. Он попросил грузинского политика предоставить подробную информацию о текущей ситуации в Грузии, как в отношении «нарушений демократии, так и репрессий».
«Президент подчеркнула <такие вопросы, как>:
ситуация в стране после сфальсифицированных выборов;
катастрофический откат от демократии;
нарушение прав человека;
критическая ситуация в СМИ;
усиление влияния России.
Президент Кошта поинтересовался, какие ожидания существуют в стране со стороны общества и политического спектра в отношении Европейского союза», — говорится в сообщении пресс-службы Зурабишвили.
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