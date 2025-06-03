

Зурабишвили провела телефонную беседу с главой Совета Европы Антониу Кошта

03.06.2025 21:06





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, пишет в Х, что провела телефонную беседу с Антониу Кошта, председателем Совета Европы, обсудив с ним ситуацию в Грузии, значение Черного моря и Кавказа в стратегии ЕС.



«Важный разговор с председателем Совета Европы Антониу Кошта о катастрофическом откате от демократии в Грузии, российской гибридной стратегии по установлению контроля через марионеточный режим «Грузинской мечты» и серьезных последствиях для стратегии ЕС в отношении Черного моря и Кавказа», — пишет Зурабишвили.



Cообщается, что телефонный разговор с пятым президентом состоялся по инициативе самого Кошта. Он попросил грузинского политика предоставить подробную информацию о текущей ситуации в Грузии, как в отношении «нарушений демократии, так и репрессий».



«Президент подчеркнула <такие вопросы, как>:



ситуация в стране после сфальсифицированных выборов;

катастрофический откат от демократии;

нарушение прав человека;

критическая ситуация в СМИ;

усиление влияния России.

Президент Кошта поинтересовался, какие ожидания существуют в стране со стороны общества и политического спектра в отношении Европейского союза», — говорится в сообщении пресс-службы Зурабишвили.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





