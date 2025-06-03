

Опрос Eurobarometer: доверие к ЕС в Грузии снижено

03.06.2025 21:31





Опрос Eurobarometer свидетельствует, что доверие к ЕС в Грузии за последние несколько месяцев снизилось на 15,5%. В частности, опрос, проведенный в октябре-ноябре прошлого года, зафиксировал уровень доверия к ЕС на отметке 58%, а в 2025 году — в марте-апреле — он составил 49% (то есть снижение на 9 единиц, итого — 15,5%).



Между тем доверие жителей стран Европы к Евросоюзу возросло до 52% — это самый высокий показатель с 2007 года.



Добавим, Eurobarometer — это серия опросов общественного мнения, регулярно проводимых от имени Еврокомиссии и других институтов Евросоюза с 1974 года, которые затрагивают широкий спектр актуальных вопросов, касающихся ЕС во всех его странах-членах.



Напомним, что в октябре 2024 года в Грузии состоялись парламентские выборы, легитимность которых до сих пор не признана оппозиционными партиями, а также пятым президентом Зурабишвили и НПО. Кроме того — рядом международных партнеров.



28 ноября 2024 года парламент Грузии выразил доверие правительству во главе с Ираклием Кобахидзе. В этот же день Кобахидзе заявил, что в течение следующих четырех лет они больше не будут поднимать вопрос о начале переговоров, необходимых для вступления Грузии в Евросоюз, чтобы, по его словам, эта повестка не стала орудием шантажа против «Грузинской мечты», которая утверждает, что Deep State требовал от властей Грузии открытия второго фронта против РФ и проведения антигосударственной политики.



С того дня в Грузии ежедневно проходят проевропейские митинги с требованием проведения новых выборов и освобождения демонстрантов, задержанных на проевропейских митингах.



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Источник: СОВА

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