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Антониу Кошта: Будущее Грузии в руках грузин
03.06.2025 22:02
«У меня состоялся вежливый телефонный разговор с госпожой Зурабишвили. Мы обсудили текущую политическую ситуацию в Грузии, в том числе местные выборы, запланированные на октябрь», — написал в соцсети председатель Европейского совета Антониу Кошта.
Антониу Кошта отметил, что будущее Грузии в руках грузин.
«Дальнейший прогресс Грузии на европейском пути может основываться только на европейских ценностях», — написал президент Европейского совета Антониу Кошта.
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