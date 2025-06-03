

Антониу Кошта: Будущее Грузии в руках грузин

03.06.2025 22:02





«У меня состоялся вежливый телефонный разговор с госпожой Зурабишвили. Мы обсудили текущую политическую ситуацию в Грузии, в том числе местные выборы, запланированные на октябрь», — написал в соцсети председатель Европейского совета Антониу Кошта.



Антониу Кошта отметил, что будущее Грузии в руках грузин.



«Дальнейший прогресс Грузии на европейском пути может основываться только на европейских ценностях», — написал президент Европейского совета Антониу Кошта.





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