

Латвию на два года избрали в Совбез ООН

03.06.2025 22:06





Страны Организации Объединенных Наций проголосовали за избрание Латвии в Совбез на 2026 и 2027 годы. Об этом сообщает портал Delfi.



Голосование прошло на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Латвия впервые выдвинула свою кандидатуру на это место и являлась единственным кандидатом от Восточной Европы. До 31 января Латвия соревновалась с Черногорией, но сняла свою кандидатуру.



Латвия обещала помочь укрепить сотрудничество между странами-членами ООН, разными организациями и общественностью для достижения мира и безопасности. Страна считает, что ООН должна сосредотачиваться на предотвращении конфликтов, защите гражданских во время войн и мирном разрешении споров.



Рига также хочет, чтобы Совет безопасности ООН был более ответственным, прозрачным и четко согласовывал свои действия.



Совет безопасности ООН – это один из основных органов, принимающий важные решения по санкциям, военным операциям и поддержанию мира. В Совет безопасности входят 15 стран, среди которых постоянные члены – США, Франция, Великобритания, Россия и Китай. Каждый год выбирают пять новых членов на двухлетний срок.





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