

Антониу Кошта: Прогресс Грузии на пути евроинтеграции основан на ценностях ЕС

03.06.2025 22:10





Председатель Совета Европы Антониу Кошта пишет, что у него состоялся «звонок вежливости» с Саломе Зурабишвили, пятым президентом Грузии.



Кошта отметил, что будущее Грузии в руках грузин, сообщив, что обсудил с грузинским политиком предстоящие в октябре выборы в органы местного самоуправления (4 октября 2025 года).



«У меня состоялся звонок вежливости с Саломе Зурабишвили. Обсудили политическую ситуацию в Грузии, в том числе предстоящие в октябре местные выборы. Будущее Грузии находится в руках грузин. Дальнейший прогресс Грузии на европейском пути может быть основан только на европейских ценностях», — говорится в сообщении в Х.



Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, написала в Х, что провела телефонную беседу с Антониу Кошта, председателем Совета Европы, обсудив с ним ситуацию в Грузии, значение Черного моря и Кавказа в стратегии ЕС.



Ее пресс-служба сообщила, что инициатором беседы стал сам Кошта.





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