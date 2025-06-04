

Сенатор Джин Шейхин: Кампания «Грузинской мечты» против правдивой информации является атакой на демократию

04.06.2025 10:37





Кампания «Грузинской мечты» против правдивой информации является атакой на демократию, именно поэтому я призвала Сенат принять наш двухпартийный «Акт MEGOBARI». Об этом заявила одна из лидеров Комитета по иностранным делам Сената США, сенатор Джин Шейхин (демократ).



Отмечается, что заявление последовало за планом правительства «Грузинской мечты» использовать комиссию по коммуникациям, чтобы сделать мишенью телеканалы «Формула», «ТВ Пирвели» и «Мтавари архи».



«Независимые медиа являются краеугольным камнем любой демократии. Когда правительство «Грузинской мечты» внесло изменения в закон о вещании, это вызвало серьезную обеспокоенность, что закон будет использован в качестве орудия против независимых грузинских голосов. Сейчас, когда «Грузинская мечта» подает жалобы против независимых СМИ в Национальную комиссию по коммуникациям Грузии - орган, независимость которого под вопросом, - очевидно, что эти СМИ не будут оцениваться по их журналистским стандартам, а станут мишенью по политическим причинам. Кампания «Грузинской мечты» против правдивой информации является атакой на демократию. Именно поэтому я призвала Сенат принять наш двухпартийный «Акт MEGOBARI», потому что поддержка грузинского народа означает сделать «Грузинскую мечту» подотчетной за ее нападки на свободу прессы и ее демократические институты», — сказала Шейхин.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





