

Должность Генерального аудитора займет бывший Генпрокурор

04.06.2025 12:07





Кандидатура Георгия Габиташвили, ранее занимавшего должность Генерального прокурора, была выдвинута на должность Генерального аудитора председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.



Цотне Кавлашвили, занимавший должность Генерального аудитора, вернулся на должность заместителя министра финансов, которую занимал с 2015 по 2022 год.



Папуашвили отметил, что теперь начнутся парламентские процедуры по выборам Генерального аудитора.



«Поэтому, проконсультировавшись с командой и г-ном Георгием, я принял решение выдвинуть кандидатуру Георгия Габиташвили на должность Генерального аудитора. Георгий Габиташвили много лет проработал в следственной системе прокуратуры и министерства финансов. С 2013 года занимает должность заместителя Генерального прокурора, с 2024 года — должность Генерального прокурора. Я считаю, что его избрание на пост Генерального аудитора значительно укрепит Службу Государственного аудита и обеспечит достижение тех целей, которые мы представили нашему населению в предвыборный период и ради которых получили мандат грузинского народа. Сейчас мы начнем парламентские процедуры по выборам Генерального аудитора, что завершится голосованием на пленарном заседании на следующей неделе», — заявил Папуашвили.





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