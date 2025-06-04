

Для более чем 2000 семей ВПЛ и экомигрантов будут приобретены дома

04.06.2025 12:13





Агентство по делам внутренне перемещенных лиц, экомигрантов и обеспечению средств к существованию приобретет дома для более чем 2000 семей внутренне перемещенных лиц. Информацию об этом распространяет Агентство по делам внутренне перемещенных лиц.



Как сообщает ведомство, список этих семей опубликован на сайте агентства.



«Перемещенным семьям предоставляется шестимесячный срок для выбора собственного жилья в любом регионе Грузии. Сумма, выделяемая на приобретение жилья, определяется исходя из дохода семьи.



Проект покупки «Дома в деревне» приобрел особое значение в последние годы. В бюджете 2025 года на приобретение жилья для переселенных семей выделено до 70 миллионов лари. В этом году агентство уже приобрело новое жилье для более чем 700 семей переселенцев, и этот процесс активно продолжается. В рамках проекта заявки от семей внутренне перемещенных лиц будут приниматься на постоянной основе», — говорится в заявлении Агентства по делам внутренне перемещенных лиц.





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