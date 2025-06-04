

Европарламент: Грузия не достигла прогресса и отступила от ключевых положений девяти шагов

04.06.2025 12:27





Комитет по иностранным делам Европейского парламента одобрил проект доклада по Грузии с поправками. Документ поддержали 55 членов Европарламента, 14 проголосовали против и 4 воздержались.



В первоначальном проекте доклада, представленном членом Европарламента Расой Юкнявичене, говорится, что «Европейский парламент глубоко сожалеет о том, что правящая партия «Грузинская мечта» не воспользовалась исторической возможностью, предоставленной Грузии как стране-кандидату, для продвижения по пути европейской интеграции, и отмечает, что европейская интеграция поддерживается большинством населения».



В проекте доклада подчеркивается, что «Грузия не достигла прогресса и фактически отступила от ключевых положений девяти шагов, изложенных Комиссией, несмотря на заявления властей».



В документе также подчеркивается, что «процесс интеграции Грузии в ЕС был фактически остановлен в результате продолжающегося отступления страны от демократии и принятия антидемократического законодательства, которое противоречит ценностям и принципам, на которых основан ЕС».



В докладе подтверждается непоколебимая поддержка «законных европейских устремлений грузинского народа и его желания жить в процветающей и демократической стране, что выражается в массовых протестах, которые продолжаются, несмотря на жестокие репрессии правительства, и решительно осуждаются жестокие репрессии в отношении мирных протестующих, политических оппонентов и представителей СМИ».



Подписанты документа требуют от грузинских властей «воздержаться от применения силы, уважать свободу собраний и выражения мнений и отменить недавно принятое законодательство, направленное на подавление публичных протестов; призывают расследовать все акты насилия и привлечь виновных к ответственности; подчеркивают необходимость немедленного и всеобъемлющего аудита политики ЕС в отношении Грузии, учитывая продолжающийся откат демократии в стране.



В этой связи призывают Комиссию пересмотреть реализацию Соглашения об ассоциации ЕС-Грузия в свете несоблюдения Грузией обязательств, взятых на себя по соблюдению демократических принципов, прав человека и основных свобод; подтверждают, что несоблюдение этих обязательств может привести к условному приостановлению экономического сотрудничества и привилегий, предоставляемых в соответствии с соглашением; осуждают тот факт, что высокопоставленные представители правящей партии, члены парламента и правительственные СМИ регулярно распространяют манипулятивные нарративы, дезинформацию и теории заговора о Европейском союзе и Европейской интеграции; подчеркивают роль, которую Бидзина Иванишвили сыграл в подрыве политического процесса в Грузии, способствуя демократическому отступлению и действуя вопреки конституционно заявленным интересам евроатлантической интеграции страны;



Соответственно, призывают к введению немедленных и целенаправленных персональных санкций против него, членов его семьи и его компаний, а также к замораживанию его активов в Европейском союзе», — говорится в документе.



В проекте доклада Европейский парламент подтверждает позицию, согласно которой «текущий политический и конституционный кризис в Грузии может быть разрешен только путем новых парламентских выборов, которые должны быть проведены в течение следующих нескольких месяцев в улучшенной избирательной среде, под надзором независимой и беспристрастной избирательной администрации и под пристальным наблюдением международных наблюдателей, чтобы обеспечить действительно справедливый, свободный и прозрачный процесс».



Источник: SOVA

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