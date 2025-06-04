

В США предложили провозгласить июнь «месяцем семьи» и освободить его от «идеологии ЛГБТК»

04.06.2025 12:30





В США предложили объявить июнь «месяцем семьи» вместо «месяца гордости», чтобы освободить первый месяц лета от «идеологии ЛГБТК».



Член Палаты представителей США от Иллинойса, республиканка Мэри Миллер представила резолюцию о провозглашении июня «Месяцем семьи». Инициатива, поддержанная рядом законодателей и общественных организаций, направлена на утверждение традиционных семейных ценностей и выступает в качестве альтернативы месяцу ЛГБТК-прайда. Об этом сообщает издание The Daily Wire.



Резолюция, по словам Миллер, призвана «отвергнуть ложь прайда» и вместо этого подчеркнуть «вечный и совершенный замысел Бога», в центре которого находится брак между мужчиной и женщиной. В тексте документа подчеркивается, что нуклеарная семья является «основой здорового общества», а мать и отец играют «незаменимую роль» в воспитании детей.



Предложение получило поддержку со стороны нескольких республиканцев, включая Майкла Клауда, Харриет Хейгман, Троя Нельса и других. Кроме того, инициативу поддержали такие организации, как Family Research Council и Eagle Forum.



В резолюции Миллер содержится критика действующих либеральных политиков в сфере гендера и брака. Документ указывает на рост числа разводов и снижение рождаемости в США, а также утверждает, что налоговая и социальная политика «поощряет сожительство и наказывает брак». Как подчеркивают авторы резолюции, «американская цивилизация зависит от продолжения традиционного брака и семьи». Документ призывает Конгресс официально признать июнь месяцем, посвященным поддержке семьи, и прекратить государственное участие в мероприятиях, связанных с ЛГБТ-прайдом.



Администрация президента Трампа, вернувшаяся к власти в январе 2025 года, уже предприняла ряд шагов в этом направлении — в том числе запрет трансгендерных процедур для несовершеннолетних и ограничение доступа к гендерно ориентированному контенту в школах.



Примечательно, что аналогичная практика существует уже в Грузии, где правящая партия «Грузинская мечта», заявляющая о совпадении ценностей с администрацией Дональда Трампа, в 2024 году объявила официальным праздником День святости семьи, учрежденному более десяти лет назад в противовес отмечаемому 17 мая день Дню борьбы с гомофобией. Новый праздник сопровождается массовыми шествиями сторонников традиционных ценностей при активной поддержке Грузинской православной церкви.



Источник: Новости - Грузия

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