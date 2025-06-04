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Комитет по иностранным делам Европарламента утвердил проект отчета по Грузии с поправками
04.06.2025 12:44
Комитет по иностранным делам Европарламента утвердил проект отчета по Грузии с поправками. Документ поддержали 55 европарламентариев, 14 проголосовали против, 4 воздержались.
Окончательный вариант документа, одобренный комитетом, пока не опубликован на сайте Европарламента, однако известен первоначальный проект доклада, представленный депутатом Европарламента Расой Юкневичене.
В частности, в проекте говорится, что «Европарламент выражает глубокое сожаление в связи с тем фактом, что правящая партия «Грузинская мечта» не смогла воспользоваться исторической возможностью, предоставленной Грузии как стране-кандидату для продвижения по пути европейской интеграции, и отмечает, что большинство населения поддерживает европейскую интеграцию».
В проекте доклада подчеркивается, что «Грузия не продвинулась и, фактически, испытала откат касательно основных положений девяти шагов, указанных Комиссией, несмотря на утверждения власти об обратном».
Проект подчеркивает, что «процесс интеграции Грузии в ЕС фактически приостановлен в результате продолжающегося демократического отката страны и принятия антидемократического законодательства, которое противоречит ценностям и принципам, на которых основан ЕС».
Проект доклада подтверждает непоколебимую поддержку законным европейским устремлениям грузинского народа и его желанию жить в процветающей и демократической стране, которые выражены в массовых протестных акциях, «которые продолжаются, несмотря на жесткие разгоны властями, и решительно осуждаются насильственные репрессии в отношении мирных протестующих, политических оппонентов и представителей СМИ».
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