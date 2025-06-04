

Юкнявичене: Отчет о Грузии поддерживает новые выборы

04.06.2025 12:47





«Отчет о Грузии поддерживает новые выборы, санкции в отношении режима, призывы к освобождению политзаключенных и пересмотру поддержки ЕС», — заявила депутат Европарламента Раса Юкнявичене на заседании Комитета по иностранным делам перед голосованием по докладу по Грузии.



Она выразила сожаление, что Европейский парламент оценивает не прогресс Грузии, а ее огромный откат от демократического государства.



«Прискорбно, что в этом ежегодном отчете Европарламент должен оценивать не прогресс Грузии как страны-кандидата, а колоссальный регресс страны от демократического государства, от лидера среди стран Европейского партнерства к жестокой автократии. Это пример того, как пророссийское правительство может захватить страну изнутри без единого выстрела. Фальсифицированные выборы, решение правящей партии заблокировать ЕС, арест журналистов и оппозиционных политиков, нападения на ЕС и его представителей — вот лишь некоторые из фактов, упомянутых в отчете. Отчет поддерживает новые выборы, санкции в отношении режима, призывы к освобождению политзаключенных и пересмотру поддержки ЕС. С одной стороны, дело Грузии в данный момент очень утомляет, но с другой стороны, это большая мотивация для грузинского народа, который сражается уже почти 200 дней с европейскими флагами в руках, и поскольку все проевропейские группы в Европейском парламенте едины», — заявила Раса Юкнявичене.





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