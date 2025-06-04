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Вашадзе: Режим не хочет, чтобы в эфир выходила правда


04.06.2025   13:22


Режим не хочет, чтобы в эфир выходила правда - это борьба между народом и режимом, и здесь Иванишвили терпит поражение, - заявляет лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

По его словам, «тот, кто трогает медиа, трогает свободу».

««Грузинская мечта» прямо переходит в режим войны против всех, кто не подчиняется личным интересам Иванишвили.

«ТВ Пирвели», «Формула» и другие свободные СМИ - это барьер, который мешает Иванишвили в окончательной путинизации. Режим не хочет, чтобы в эфир выходила правда.

Не хочет, чтобы были расследованы коррупция, насилие, российское влияние. Не хочет, чтобы люди говорили то, что думают, но они забывают о главном, тот, кто трогает медиа, трогает свободу!

Это борьба между народом и режимом, и здесь Иванишвили терпит поражение!», - заявил Георгий Вашадзе.


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