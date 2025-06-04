

«Грузинская мечта» закрывает информационный центр НАТО и ЕС - представитель центра

04.06.2025 13:30





«Грузинская мечта» закрывает информационный центр НАТО и ЕС, сообщает представитель центра в регионе Квемо Картли Темур Сукашвили. По его словам, центр будет закрыт с 1 июля.



«С одной стороны, я беспокоюсь о нашей стране, а с другой – о наших детях. Что волнует людей, которые отдали приказ, отдали или исполнили приказ о начале этого (ликвидационного) процесса? У них есть деньги, власть и доступ к ресурсам. Они могут обеспечить беззаботное будущее своим детям: не жертвовать ими ради Ростова, Краснодара, Ломоносова и университетов.



Несмотря на изоляционизм, с неограниченными ресурсами возможно все. Что мы можем сказать? Как мы можем сказать нашим детям, что их будущее у нас украли?! Что нас принесли в жертву неопределенному, туманному будущему? Как они превратили эту страну в игровую площадку для россиян? Я уверен, что этот пост будет «скопируют» и распространят. Я надеюсь, что меня не поймают за эту умеренную критику.



Какие еще нужны доказательства, кроме этого, что лидеры страны собираются полностью изменить курс и перекрыть все пути, ведущие в Евросоюз или НАТО. В этих условиях снова подует северный ветер (и он все еще дует).



Я больше не понимаю, после этого и других более радикальных шагов, как вы все еще верите и доверяете партии?» — пишет Сукашвили.





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