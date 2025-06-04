

Комитет по иностранным делам Европарламента одобрил критический доклад по Грузии

04.06.2025 13:57





Комитет Европейского парламента по иностранным делам принял критический доклад по Грузии. Докладчиком выступила литовский депутат Европарламента Раса Юкнявичене, член Европейской народной партии. В документе описываются политические события в Грузии, которые, по словам Юкнявичене, являются примером того, «как страна может быть захвачена изнутри пророссийским правительством без единого выстрела».



За документ, с поправками, проголосовали 55 депутатов Европарламента, 14 проголосовали против и 4 воздержались. Всего в комитете 79 членов.



Юкнявичене выразила обеспокоенность тем, что Европейский парламент оценивает не прогресс в Грузии, а «величайший откат от партнерства с ЕС к жестокой автократии».



«Фальсификация выборов, решение правящей партии заблокировать интеграцию в ЕС, задержания журналистов и оппозиционных политиков, нападения на ЕС и его представителей – вот лишь некоторые факты, включенные в отчет», — заявила Юкнявичене.





В отчете парламентские выборы 2024 года упоминаются как «сфальсифицированные», которые стали «поворотным моментом к авторитарному режиму», за которым последовал «незаконный захват государственных институтов и механизмов демократической защиты».



В отчете отмечается, что «статус кандидата был предоставлен Грузии на условиях, и под властью «Грузинской мечты», и Грузия не достигла прогресса в приоритетных областях – напротив, даже «регрессировала».



Представители «Грузинской мечты» неоднократно заявляли, что резолюции Европарламента, содержащие различные критические замечания и призывы, неприемлемы.





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