

Ганс Нойхоф: «Альтернатива для Германии» решительно отвергает проект доклада по Грузии

04.06.2025 13:59





«Мы решительно отвергаем проект доклада Комиссии по Грузии за 2023–2024 годы. Текст не только демонстрирует явную политическую предвзятость, но и содержит ряд положений, которые юридически и институционально неприемлемы в соответствии с международным правом ЕС», — заявил депутат Европарламента Ганс Нойхоф на заседании Комитета по иностранным делам перед голосованием по докладу по Грузии.



Он заявил, что «Альтернатива для Германии» не согласна с тремя основными пунктами проекта.



«Как содокладчик от партии «Альтернатива для Германии», я зачитаю позицию меньшинства от имени группы ESN в соответствии с правилом 56.4 Регламента, сосредоточившись на трех основных моментах. Мы отвергаем пункт 5 проекта, который предусматривает применение персональных санкций без предварительного судебного разбирательства, что нарушает основополагающие принципы верховенства права и прав личности. Более того, призывы к распространению таких санкций на членов семьи представляют собой форму коллективного наказания, что является явным нарушением как стандартов ЕС в области основных прав, так и международных правовых норм о преступлениях по ассоциации.



Мы отвергаем пункт 8, призывающий к непризнанию демократически избранного правительства Грузии и одностороннему назначению желаемой политической фигуры, что является явным нарушением принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств, защищаемого Уставом ООН. Мы отвергаем статью 10, которая направлена ​​на обход требования ЕС о единогласии при принятии внешнеполитических решений, тем самым подрывая сам правовой порядок Союза. Подводя итог, мы решительно отвергаем проект доклада Комиссии по Грузии за 2023–2024 годы. Текст не только демонстрирует явную политическую предвзятость, но и содержит ряд положений, которые юридически и институционально неприемлемы в соответствии с международным правом ЕС», — заявил Ганс Нойхоф.





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