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Европейский парламент рассматривает местные выборы как еще одно испытание устойчивости демократии в Грузии
04.06.2025 15:40
Европейский парламент опубликовал пресс-релиз своего ежегодного доклада по Грузии.
Комитет по иностранным делам Европарламента одобрил ежегодный доклад по Грузии с поправками 55 голосами против 14 при четырех воздержавшихся. Докладчиком доклада является депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене.
Как указано в пресс-релизе, опубликованном Европейским парламентом, в новом докладе члены Комитета по иностранным делам заявляют, что «фальсифицированные парламентские выборы в Грузии в октябре 2024 года стали явным поворотным моментом к авторитарному правлению в стране-кандидате на вступление в ЕС».
В пресс-релизе отмечается, что «это некорректное голосование открыло путь правящей партии «Грузинская мечта» к незаконному узурпированию государственных институтов и демократических гарантий, продвижению репрессивного законодательства и подавлению политических оппонентов, журналистов и мирных демонстрантов».
«Учитывая, что нынешний курс действий грузинского правительства ставит под угрозу путь страны к членству в ЕС, депутаты Европарламента вновь призывают провести в Грузии новые парламентские выборы под наблюдением международных и независимых внутренних наблюдателей. Пока такие выборы не будут организованы, депутаты Европарламента продолжат свою политику непризнания легитимности нынешнего однопартийного парламента и президента Грузии и призывают ЕС и его государства-члены ввести двусторонние и скоординированные персональные санкции в отношении ключевых высокопоставленных должностных лиц «Грузинской мечты» и сторонников режима, ответственных за откат от демократии. Учитывая все более репрессивную законодательную среду, депутаты Европарламента также требуют немедленного пересмотра политики ЕС в отношении Грузии и призывают Европейскую комиссию пересмотреть реализацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией», — говорится в пресс-релизе.
Согласно пресс-релизу, наряду с призывом к «Грузинской мечте» вернуться на путь демократических реформ и евроатлантической интеграции, депутаты Европарламента еще раз подтверждают свою солидарность с грузинским народом и его законными проевропейскими устремлениями.
«Они также отмечают, что местные выборы 2025 года станут еще одним испытанием устойчивости демократии и политического плюрализма Грузии. В связи с этим депутаты Европарламента призывают оппозицию страны использовать эту возможность, чтобы продемонстрировать единство грузинского народа в его поддержке демократии и верховенства закона, как это уже продемонстрировали мирные протесты после октябрьских выборов. Депутаты Европарламента также выражают глубокую обеспокоенность нынешней ограничительной медиа-средой в Грузии и нападками на политическую оппозицию, включая заявления лидеров «Грузинской мечты», указывающие на их намерение объявить оппозиционные партии неконституционными», — говорится в пресс-релизе.
Доклад, одобренный Комитетом по иностранным делам, будет представлен в Европейский парламент для голосования на предстоящей пленарной сессии.
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