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Госминистр Теа Ахвледиани провела встречу с заместителем министра иностранных дел Турции
04.06.2025 16:28
Государственный министр по примирению и гражданскому равноправию Теа Ахвледиани провела встречу с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Беррис Экинджи.
Государственный министр ознакомил дипломата с полномочиями, приоритетами и целями канцелярии государственного министра. Теа Ахвледиани проанализировала деятельность аппарата в сферах примирения и взаимодействия, а также политики гражданского равенства и интеграции, а также рассказала об усилиях, которые правительство Грузии прилагает для восстановления доверия и построения мира, а также для поддержки этнических меньшинств и укрепления межкультурного диалога.
В свою очередь гости поблагодарили государственного министра за предоставление исчерпывающей информации.
Была подчеркнута важность стратегического партнерства Грузии и Турции для мирного и стабильного развития региона.
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