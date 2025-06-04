

Госминистр Теа Ахвледиани провела встречу с заместителем министра иностранных дел Турции

04.06.2025 16:28





Государственный министр по примирению и гражданскому равноправию Теа Ахвледиани провела встречу с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Беррис Экинджи.



Государственный министр ознакомил дипломата с полномочиями, приоритетами и целями канцелярии государственного министра. Теа Ахвледиани проанализировала деятельность аппарата в сферах примирения и взаимодействия, а также политики гражданского равенства и интеграции, а также рассказала об усилиях, которые правительство Грузии прилагает для восстановления доверия и построения мира, а также для поддержки этнических меньшинств и укрепления межкультурного диалога.



В свою очередь гости поблагодарили государственного министра за предоставление исчерпывающей информации.



Была подчеркнута важность стратегического партнерства Грузии и Турции для мирного и стабильного развития региона.







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