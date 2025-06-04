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Папуашвили встретился с делегацией Милли Меджлиса Азербайджана
04.06.2025 16:38
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с делегацией Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.
Стороны положительно оценили интенсивные отношения между Грузией и Азербайджаном.
Шалва Папуашвили поблагодарил азербайджанскую сторону за поддержку вчера на Генеральной Ассамблее ООН резолюции о статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев из оккупированных регионов Грузии.
На встрече было отмечено плодотворное парламентское сотрудничество как между председателями законодательных органов, так и между комитетами и группами дружбы. Также была подчеркнута положительная динамика двусторонних визитов.
Было акцентировано внимание на важности укрепления связей между молодежью и планируемых мероприятиях в этом направлении. В связи с этим была отмечена важная роль комитетов по образованию.
На встрече также присутствовали председатель парламентской группы дружбы с Азербайджанской Республикой, председатель комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе и председатель комитета по спорту Виктор Саникидзе.
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