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Директор Информационного центра НАТО и ЕС подтверждает закрытие центра и объясняет
04.06.2025 17:16
«Широко распространенные спекуляции относительно реформы внешнеполитического ведомства направлены на разрушение и дискредитацию этого процесса, что в очередной раз демонстрирует необходимость проводимой реформы», — написала в соцсети директор Информационного центра НАТО и ЕС Тамара Цулеискири.
Как отмечает Тамара Цулеискири, повышение знаний и осведомленности населения о европейской и евроатлантической интеграции Грузии, в соответствии с регламентом Министерства иностранных дел, полностью стало неотъемлемой и неотъемлемой частью деятельности этой структуры и ее основных задач.
«Общественность уже знает, что в министерстве иностранных дел реализуется комплексная реформа. Структурные изменения касаются как министерства иностранных дел, так и субъектов публичного права, входящих в его систему.
В соответствии с новой структурой министерства функции Информационного центра НАТО и ЕС будет выполнять Департамент европейской интеграции центрального аппарата министерства. Соответственно, повышение уровня знаний и осведомленности населения о европейской и евроатлантической интеграции Грузии, согласно уставу министерства, стало неотъемлемой и неотъемлемой частью деятельности всей структуры и ее основных задач.
Кроме того, стоит отметить, что процесс реорганизации проводится абсолютно прозрачно и каждому сотруднику предоставляется информация о происходящих изменениях.
Соответственно, широко распространенные спекуляции относительно реформы МИД направлены на разрушение и дискредитацию этого процесса, что в очередной раз демонстрирует необходимость проводимой реформы», — написала Тамара Цулеискири.
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