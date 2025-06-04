Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Директор Информационного центра НАТО и ЕС подтверждает закрытие центра и объясняет


04.06.2025   17:16


«Широко распространенные спекуляции относительно реформы внешнеполитического ведомства направлены на разрушение и дискредитацию этого процесса, что в очередной раз демонстрирует необходимость проводимой реформы», — написала в соцсети директор Информационного центра НАТО и ЕС Тамара Цулеискири.

Как отмечает Тамара Цулеискири, повышение знаний и осведомленности населения о европейской и евроатлантической интеграции Грузии, в соответствии с регламентом Министерства иностранных дел, полностью стало неотъемлемой и неотъемлемой частью деятельности этой структуры и ее основных задач.

«Общественность уже знает, что в министерстве иностранных дел реализуется комплексная реформа. Структурные изменения касаются как министерства иностранных дел, так и субъектов публичного права, входящих в его систему.

В соответствии с новой структурой министерства функции Информационного центра НАТО и ЕС будет выполнять Департамент европейской интеграции центрального аппарата министерства. Соответственно, повышение уровня знаний и осведомленности населения о европейской и евроатлантической интеграции Грузии, согласно уставу министерства, стало неотъемлемой и неотъемлемой частью деятельности всей структуры и ее основных задач.

Кроме того, стоит отметить, что процесс реорганизации проводится абсолютно прозрачно и каждому сотруднику предоставляется информация о происходящих изменениях.

Соответственно, широко распространенные спекуляции относительно реформы МИД направлены на разрушение и дискредитацию этого процесса, что в очередной раз демонстрирует необходимость проводимой реформы», — написала Тамара Цулеискири.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна