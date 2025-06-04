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Активистке, назвавшей Цулукиани «рабыней России», назначили 10 суток
04.06.2025 19:10
Судья Манучар Цацуа назначил 10 суток административного ареста активистке Алби Кордзая, за оскорбление председателя спорной временной следственной комиссии парламента Теи Цулукиани.
Таким образом судья удовлетворил ходатайство МВД о применении к активисту меры пресечения в виде заключения под стражу.
Алби Кордзая – одна из тех, кто участвовал в акции у дома Теи Цулукиани в ночь на 12 апреля в знак протеста после того, как последняя назвала национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе «бессмысленно принесенным в жертву чьему-то пиару» в эфире «Рустави 2».
По словам представителей МВД, 2 апреля Алби Кордзая через громкоговоритель назвала Тею Цулукиани «рабыней России» и «предателем страны».
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