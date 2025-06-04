

Испанский политик, член Европарламента, рассказл о визите в Грузию

04.06.2025 19:14





Испанский политик, избранный членом Европейского парламента с 2019 года, Начо Санчес Амор на заседании Подкомитета Европарламента по правам человека (DROI), рассказал о визите в Грузию.



По его словам, делегация Европарламента не встречалась с представителями "Грузинской мечты", сосредоточив внимание на диалоге с представителями гражданского общества, СМИ и активистами.

Как отметил европарламентарий, главный вывод их визита — в Грузии права человека находятся под серьезной угрозой.

По его словам, это связано, в том числе, с волной репрессивных законов, принятых в последние месяцы, которые диаметрально противоположны ЕС.



«Речь идёт не только о законах, но и о практике их применения, и это нарратив, который полностью противоречит тому, что происходит в ЕС. Правительство пытается ввести в заблуждение общественное мнение и дезинформировать Европейский союз. Мы посетили страну в момент, когда гражданское общество сталкивается с репрессивными действиями. Это означает ограничение доступа к определённым каналам коммуникации, лишение некоторых льгот из-за рубежа, закрытие неправительственных организаций, работающих в сфере прав человека. Однако эти организации хотят продолжать борьбу и, несмотря на сложную политическую ситуацию, продолжать свою деятельность. Сейчас Европейскому союзу сложно юридически оспаривать эти законы, но мы хотим сделать максимум, чтобы продолжать политическую поддержку гражданского общества. Гражданское общество продолжает протестовать.



Мы наблюдаем серьёзные репрессии в ответ на эти протесты. Все, кто мыслит демократически, кто хочет, чтобы страна стала частью Европейского союза, хотят защитить право на демонстрации, хотят защитить тех, кто арестован.



Ситуация не может быть хуже — происходит настоящее разрушение гражданского общества».



Он также отметил, что личные истории некоторых лидеров оппозиции в Грузии мешают им работать вместе и выступать единым голосом.



«Но им нужно говорить одним голосом, иначе они распадутся. Одно из решений, которое оппозиция должна принять, — хочет ли она участвовать в местных выборах. Оппозиции необходимо договориться о том, какие процедуры она намерена принять», — добавил Начо Санчес Амор.





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