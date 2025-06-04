

Бокучава: В отчете Европарламента нигде нет призыва к участию оппозиции в местных выборах

04.06.2025 22:18





В отчете Комитета по иностранным делам Европарламента нигде не содержится призыв к участию оппозиции в местных выборах. Единственный призыв для оппозиции — единство, — об этом пишет в социальной сети председатель «Национального движения» Тина Бокучава.



Как отметила Бокучава, Европарламент требует проведения новых, свободных парламентских выборов и ужесточения санкционной политики до их назначения.



«Надеюсь, что часть оппозиции не начнет культивировать риторику коцов (Грузинская мечта), будто Европарламент призывает оппозицию участвовать в муниципальных выборах, и никто не станет инструментом коцовской (Грузинская мечта) пропаганды», — пишет Тина Бокучава.



Европейский парламент опубликовал пресс-релиз в связи с ежегодным отчете по Грузии. Согласно пресс-релизу, наряду с призывом к «Грузинской мечте» вернуться на путь демократических реформ и евроатлантической интеграции, депутаты Европарламента еще раз подтверждают свою солидарность с грузинским народом и его законными проевропейскими устремлениями. Депутаты Европарламента также отмечают, что «местные выборы 2025 года станут еще одним испытанием устойчивости демократии и политического плюрализма Грузии. В связи с этим депутаты Европарламента призывают оппозицию использовать эту возможность, чтобы выразить единство грузинского народа в поддержку демократии и верховенства закона, как уже было продемонстрировано в ходе мирных протестов после октябрьских выборов».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





