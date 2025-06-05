

Перед зданием парламента произошло физическое столкновение

05.06.2025 00:02





Перед зданием парламента произошло физическое столкновение. По имеющейся информации, пострадали две девушки. В настоящий момент бригада скорой помощи оказывает им помощь.



В знак поддержки 21-летней студентки Татии Априамашвили её мать и друзья хотели символически развернуть протестный баннер на проспекте Руставели всего на несколько минут.



Полиция не позволила им это сделать — с применением силы они были оттеснены на тротуар. Сотрудники правоохранительных органов применили физическое насилие к гражданам, в том числе к молодым девушкам.



Студентки Татия Априамашвили и Лика Лорткипанидзе 30 мая были приговорены (https://t.me/Tbilisi_life/39941) к 12-дневному административному аресту, они находятся в тюрьме.



МВД обвинило их в оскорблении депутата от «Грузинской мечты» Мариам Лашхи. По той же причине активистка Магда Мамукашвили была оштрафована на 4000 GEL (~$1460).





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