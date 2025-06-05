

Нант приостановил побратимство с Тбилиси в ответ на «репрессии» в Грузии

05.06.2025 10:55





На фоне обеспокоенности политической ситуацией в Грузии французский город Нант приостановил действие соглашения о побратимстве с Тбилиси, которое действовало почти полвека. Об этом говорится в заявлении мэрии, которое приводят местные СМИ.



«С декабря 2024 года нас тревожат репрессии против оппозиции, сопровождающиеся массовыми демонстрациями в стране», — заявили в мэрии Нанта, отсылая к протестам, начавшимся в Грузии в ответ на отказ правительства от переговоров по вступлению страны в ЕС.



Они также выразили сожаление в связи с увольнениями в департаменте международных отношений мэрии Тбилиси, сотрудничавшим с Нантом на протяжении многих лет. Французская сторона считает, что увольнения были политически мотивированы, так как затронули людей, открыто выступавших за курс на евроинтеграцию. По их словам, сам департамент ликвидировали, а его функции передали другим структурам.



Приостановка побратимства будет действовать «до выполнения условий, необходимых для возобновления сотрудничества», подчеркнули в Нанте. Вместе с тем город намерен продолжить поддерживать «заинтересованные стороны в Грузии через гражданское общество».



На сегодняшний день Тбилиси поддерживает партнерские отношения более чем с 20 городами по всему миру. В истории еще никогда не было случая, когда кто-либо из них решал приостановить институциональное сотрудничество с грузинской столицей.



Тбилиси и Нант стали побратимами городами в 1979 году. В рамках этого партнерства реализовывались проекты в области образования и культуры — в том числе преподавание французского языка, обмен школьниками и проведение концертов.



Новости-Грузия

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