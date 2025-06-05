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Грузия ввела новые паспорта и удостоверения личности с усиленной защитой


05.06.2025   10:55


В Грузии с 4 июня начали выдачу обновленных загранпаспортов, удостоверений личности, видов на жительство и ID-карт. Об этом сообщили в министерстве юстиции страны.

Новые документы отличаются дизайном и расширенными функциями безопасности. В частности, в удостоверениях теперь содержатся сертификат аутентификации владельца, закрытый ключ и данные органа, выдавшего документ. На новой карте также есть QR-код. Герб Грузии теперь представлен в полном виде, в одном цвете, в сочетании с изображением государственного флага.

Обновленные удостоверения соответствуют международному стандарту ISO/IEC 7810.

Биометрический паспорт нового образца — это стандартная книжечка с закругленными углами, которая содержит 36 бумажных страниц и двусторонний электронный вкладыш (в отличие от прежнего формата с 48 страницами).

Введели и новую цветовую дифференциацию паспортов:

паспорт гражданина Грузии — темно-бордовый,
дипломатический паспорт — темно-синий,
служебный паспорт — черный,
паспорт лица без гражданства — светло-голубой,
проездной документ для беженцев — синий.
Документы прежнего образца, выданные до 4 июня 2025 года, сохраняют силу до окончания срока их действия.


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