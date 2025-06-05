

Посольство Швеции в Грузии критикует закон FARA

05.06.2025 10:55





Посольство Швеции в Грузии выступило с заявлением касательно закона FARA. Дипмиссия пишет, что «Грузинская мечта» поспешно приняла спорный закон без надлежащих консультаций с общественностью.



«Правительство Швеции назначило специального председателя расследования, который оценит, следует ли запрещать в Швеции иностранное финансирование деятельности, связанной с экстремистскими и другими антидемократическими целями, а также предложит нормативную базу для такого запрета. Цель состоит в том, чтобы бороться с деятельностью, которая представляет угрозу шведской демократии, такой как поддержка актов терроризма и насильственного экстремизма или поощрение насильственных действий и подрывной деятельности.



Председатель расследования также несет ответственность за обеспечение того, чтобы предложение соответствовало Конституции Швеции, Европейской конвенции о правах человека и другим обязательствам и требованиям в области прав человека.



Этот процесс резко контрастирует с «Законом о регистрации иностранных агентов», который применяется ко всему иностранному финансированию, независимо от его цели, и который был принят поспешно, без надлежащих консультаций с общественностью. Венецианская комиссия также пришла к выводу, что ограничения, налагаемые Законом о прозрачности иностранного влияния, не отвечают требованиям законности, легитимности и необходимости в демократическом обществе, и настоятельно рекомендовала грузинским властям отменить его.



Поддержка плюралистического и мирного гражданского общества является важным приоритетным направлением долгосрочного сотрудничества Швеции в области реформ в Грузии, которое направлено на содействие развитию демократии и уважению прав человека», — говорится в заявлении.





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