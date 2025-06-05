

Кобахидзе: Китай является сверхдержавой, на которую все должны равняться

05.06.2025 11:27





Ираклий Кобахидзе – премьер, легитимность которого не признает оппозиция и значительная часть общественности, призвал всех равняться на Китай.



«За последние 45 лет Китай был именно той сверхдержавой, которая не участвовала ни в одной войне, и эта сверхдержава была ориентирована на прогресс от начала до конца модернизацию и экономическое развитие, и результаты видны», — заявил Кобахидзе во время выступления на Тбилисском региональном форуме по устойчивому развитию.



«К сожалению, вокруг нас много войн. В такой ситуации очень важно говорить о важности мира. Роль сверхдержав во всем этом очень велика, когда мы говорим об укреплении мира в глобальном масштабе. Я думаю, что Китай является именно той сверхдержавой, на которую все должны равняться…



Еще раз следует особо оценить особую роль этого государства в обеспечении большего мира не только в регионе, но и во всем мире», — сказал Ираклий Кобахидзе.



Источник: SOVA

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