

Кобахидзе: Наша страна лучше всех понимает цену мира

05.06.2025 11:35





«Мы — страна, которая за последние 35 лет пережила четыре разные войны, и именно поэтому лучше всех понимаем цену мира. Мы делаем всё возможное для укрепления мира в нашей стране, и, что очень важно, нам это довольно хорошо удаётся», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на Региональном форуме устойчивого развития в Тбилиси.



По его словам, «несмотря на большое давление, которое оказывалось в последние годы, власти не только сохранили мир, но и Грузия постоянно успешно поддерживает мир в регионе».



«В нашем широком регионе имеются различные сложности, и в этих условиях Грузия всегда, на протяжении многих лет, играла положительную роль в продвижении мира, а соответственно — в обеспечении устойчивого социально-экономического развития региона. Сегодняшний мир полон серьёзных вызовов, особенно когда речь идёт о мире. В нашем широком регионе идёт военный конфликт, масштабная война, вокруг нас, к сожалению, множество войн, и в такой ситуации необходимо говорить о важности мира», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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