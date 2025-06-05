|
|
|
Нант временно приостанавливает побратимство с Тбилиси из-за репрессий в Грузии
05.06.2025 11:40
Французский город Нант временно приостанавливает побратимство со столицей Грузии Тбилиси. Тбилиси и Нант стали побратимами в 1979 году, 46 лет назад.
Однако, по данным французских СМИ, Нант решил заморозить отношения.
По данным местного издания Actu Nantes, мэрия выпустила пресс-релиз, в котором выразила обеспокоенность событиями в Грузии и репрессиями против оппонентов, которые начались в декабре 2024 года.
Мэрия Нанта также объявила, что мэрия Тбилиси уволила нескольких государственных служащих, с которыми они работали годами, и полностью упразднила Департамент международных отношений.
Французский город заявляет, что приостановка побратимских отношений с Тбилиси останется в силе до тех пор, пока не будут созданы соответствующие условия для сотрудничества.
По данным Actu nantes, дружба между тремя городами — Нантом, Саарбрюккеном и Тбилиси — позволила реализовать такие проекты, как:
- Преподавание французского языка в Тбилиси
- Посещение грузинских студентов
- Проведение концертов грузинскими танцевальными клубами
С конца декабря 2024 года ряд государственных служащих были неожиданно уволены из ряда государственных учреждений, включая мэрию Тбилиси. Уволенные сотрудники публично осудили решение об одностороннем приостановлении европейской интеграции. Они связывают увольнение с текущими политическими процессами в стране. Политические увольнения с государственных служб облегчаются законодательными поправками, одобренными за 2 дня «Грузинской мечтой» в конце 2024 года в ускоренном порядке и подписанными Михаилом Кавелашвили в день его инаугурации, 29 декабря, вместе с 27 другими законопроектами.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна