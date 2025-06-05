

Нант временно приостанавливает побратимство с Тбилиси из-за репрессий в Грузии

05.06.2025 11:40





Французский город Нант временно приостанавливает побратимство со столицей Грузии Тбилиси. Тбилиси и Нант стали побратимами в 1979 году, 46 лет назад.



Однако, по данным французских СМИ, Нант решил заморозить отношения.



По данным местного издания Actu Nantes, мэрия выпустила пресс-релиз, в котором выразила обеспокоенность событиями в Грузии и репрессиями против оппонентов, которые начались в декабре 2024 года.



Мэрия Нанта также объявила, что мэрия Тбилиси уволила нескольких государственных служащих, с которыми они работали годами, и полностью упразднила Департамент международных отношений.



Французский город заявляет, что приостановка побратимских отношений с Тбилиси останется в силе до тех пор, пока не будут созданы соответствующие условия для сотрудничества.



По данным Actu nantes, дружба между тремя городами — Нантом, Саарбрюккеном и Тбилиси — позволила реализовать такие проекты, как:



- Преподавание французского языка в Тбилиси

- Посещение грузинских студентов

- Проведение концертов грузинскими танцевальными клубами



С конца декабря 2024 года ряд государственных служащих были неожиданно уволены из ряда государственных учреждений, включая мэрию Тбилиси. Уволенные сотрудники публично осудили решение об одностороннем приостановлении европейской интеграции. Они связывают увольнение с текущими политическими процессами в стране. Политические увольнения с государственных служб облегчаются законодательными поправками, одобренными за 2 дня «Грузинской мечтой» в конце 2024 года в ускоренном порядке и подписанными Михаилом Кавелашвили в день его инаугурации, 29 декабря, вместе с 27 другими законопроектами.





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