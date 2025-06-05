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Кобахидзе: Европарламент ничем не отличается от Верховного Совета СССР


05.06.2025   11:42


«Если что-то и напоминает советский институт, так это, к сожалению, Европарламент, который в сегодняшних обстоятельствах ничем не отличается от Верховного Совета СССР», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.


«Постановления Европарламента абсолютно неинтересны. Если что-то и напоминает советский институт, так это, к сожалению, Европарламент, который в сегодняшних обстоятельствах ничем не отличается от Верховного Совета СССР. Я помню их пафос в 80-х, содержание дискуссий и степень несправедливости. К сожалению, сегодняшний Европарламент ничем не отличается от всего этого. Надеюсь, что процесс восстановления и перемен коснется в первую очередь Европарламента.

Ситуация, которую мы наблюдаем в Европарламенте, очень печальная и тревожная, трагическая», - заявил премьер..


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