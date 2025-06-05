

Кобахидзе: Никакого кризиса нет, кризис только в оппозиции

05.06.2025 12:46





«Никакого кризиса не существует, кризис есть только в оппозиции», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, оппозиция не способна принимать решения самостоятельно, ей подсказывают извне, как действовать.



«Никакого кризиса нет, в оппозиции — крайне тяжёлая, трагическая ситуация. Примечательно и то, что сами призывы исходят извне — оппозиции указывают, что нужно делать. Они не способны принимать решения самостоятельно, им всё диктуют извне.



Я также считаю, что несмотря на громкие заявления, которые делают, например, представители «Единого национального движения» и «Ахали», в конечном итоге они могут перечеркнуть и всё это. Сегодня они травят представителей других оппозиционных партий за то, что те хотят участвовать в муниципальных выборах. Но когда получат указания извне, я думаю, они изменят и свои собственные решения — несмотря на то, что это будет для них крайне унизительно. Раньше они травили других, теперь сами примут участие в выборах. Конечно, это будет унижение, но они подпишутся под любым унижением, как они это делали не раз и в прошлом», — отметил Ираклий Кобахидзе.







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