

Кобахидзе: На 99,9% Каладзе будет нашим кандидатом в мэры

05.06.2025 13:45





Премьер-министр Грузии, председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе с высокой вероятностью вновь станет кандидатом на пост мэра, однако окончательное решение пока не принято.



«На 100% не знаю, на 99,9% (…) этот человек будет нашим кандидатом в мэры. Таков настрой в команде. Мое личное мнение, что он абсолютно безальтернативный [кандидат] на позицию мэра Тбилиси», — сказал он в комментарии журналистам.



Каладзе занимает пост мэра с 2017 года и уже дважды выигрывал выборы. Однако недавно появились предположения, что на предстоящих муниципальных выборах в октябре 2025 года его может заменить другой кандидат. Поводом для таких слухов стало учреждение Каладзе компании Kala Capital Tbilisi, в которой он сам стал директором. Это вызвало вопросы в свете антикоррупционного законодательства, запрещающего чиновникам занимать аналогичные должности в бизнесе.



Каладзе заявил, что Kala Capital будет заниматься реставрацией старых автомобилей и их представлением на международных выставках. По его словам, проект будет некоммерческим и реализуется «вместе с молодежью».



Одновременно мэр пока не дал прямого ответа на вопрос о своем участии в выборах. Некоторые комментаторы связывают его шаги с возможными санкциями, наложенными на Каладзе рядом стран Евросоюза.



Муниципальные выборы в Грузии запланированы на 4 октября 2025 года. Часть оппозиции уже заявила, что не будет участвовать в голосовании, называя его «инструментом легитимизации режима», сформированного после спорных парламентских выборов 2024 года.





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