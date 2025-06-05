

Кобахидзе считает, что сближение Грузии с Китаем не разозлит администрацию Трампа

05.06.2025 13:55





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что углубление сотрудничества Тбилиси с Пекином не вызовет негативной реакции со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Это следует из его заявления на Тбилисском региональном форуме по устойчивому развитию.



Кобахидзе подчеркнул, что Китай, несмотря на соперничество с США, остается «сверхдержавой, нацеленной на мир», и выразил уверенность, что укрепление двусторонних связей будет способствовать стабильности.



«За последние 45 лет Китай был именно той сверхдержавой, которая не участвовала ни в одной войне и была сосредоточена на прогрессе, модернизации и экономическом развитии от начала до конца, и я думаю, что результаты налицо. Мы должны особенно оценить роль этого государства в обеспечении большего мира не только в регионе, но и во всем мире. В этой связи послания нового президента США, в которых подчеркивается важность мира и надежды, очень обнадеживают. Я считаю, что при новой администрации, при администрации президента Трампа, будет больше продвигаться мир во всем мире. Мы готовы сотрудничать со всеми теми государствами, включая все те сверхдержавы, которые сосредоточены на мире, экономическом развитии и обеспечении большего благосостояния для своих народов», — заявил премьер.



Грузия стремилась позиционировать себя как мост между Востоком и Западом, поддерживая стратегические отношения как с США, так и с Китаем. Но в конце 2024 года администрация Джо Байдена приостановила такой статус сотрудничества с Тбилиси в ответ на решение «Грузинской мечты» временно отказаться от переговоров по вступлению страны в ЕС. Правящая партия все чаще стала сталкиваться с критикой за усиление связей с Пекином на фоне охлаждения отношений с Вашингтоном.



Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон еще год назад представил MEGOBARI Act, который предлагает Вашингтону принять меры для борьбы с влиянием в Грузии Коммунистической партии Китая, Ирана и России. Недавно он также передал госсекретарю США Марко Рубио аналитический отчет Transparency International Georgia о связях Тбилиси с Пекином.





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