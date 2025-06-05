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Каладзе намерен заняться реставрацией старых автомобилей
05.06.2025 14:43
Kala Capital Tbilisi – новая компания мэра Тбилиси, будет реставрировать старые автомобили и попытаться вывести их на международную арену, сообщил в разговоре с грузинскими СМИ сам градоначальник.
«Есть компании, которые принадлежат мне и которые указаны в декларации. Что касается самой деятельности – это пилотный проект, это мое хобби, страсть с детства и я всегда хотел этим заниматься. Я собираюсь реализовать этот проект вместе с молодежью. Не знаю, насколько мы будем успешны, посмотрим. Это реставрация старых автомобилей и вывод их на международную арену.
Что касается средств, то у меня нет средств в европейских банках, это подтвержденная информация, она также отражена в декларации. Те средства, которые у меня были, я одолжил конкретной компании в европейских банках, потом мне их вернули», — заявил Каладзе.
Между тем, в обществе активно обсуждают тему создания новой компании, с учетом антикоррупционного законодательства, запрещающего чиновникам занимать должности в бизнесе.
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