

Посол США в Грузии Робин Данниган подает в отставку

05.06.2025 15:01





Робин Данниган подает в отставку с должности посла США в Грузии. Об этом сообщает дипломатическое ведомство посредством соцсетей.



«После тридцати трех лет работы дипломатом в качестве представителя Соединенных Штатов я приняла личное решение уйти в отставку. Работа послом США в Грузии была величайшей честью и привилегией в моей карьере. Я всегда буду гордиться важной работой, которую проделала замечательная команда правительства США, как в Вашингтоне, так и здесь, в посольстве США в Тбилиси, для укрепления партнерства между нашими странами и народами.



Это полностью личное решение. Мое правительство не просило о моем отзыве.



Моя семья и я были счастливы испытать удивительную доброту и теплоту грузинского народа. Куда бы мы ни отправились в этой удивительно красивой стране, нас встречали с непревзойденным грузинским гостеприимством. Мы восхищаемся сердцем, душой и энтузиазмом каждого грузина.



Сегодня, как никогда, я уверена, что основные ценности, объединяющие американцев и грузин, обеспечат продолжение нашего особого партнерства и дружбы. Я продолжу неустанно работать над укреплением связей между нами, прежде чем покину Грузию в июле», — говорится в письменном заявлении Данниган.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





