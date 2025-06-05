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Посол США в Грузии Робин Данниган подает в отставку
05.06.2025 15:01
Робин Данниган подает в отставку с должности посла США в Грузии. Об этом сообщает дипломатическое ведомство посредством соцсетей.
«После тридцати трех лет работы дипломатом в качестве представителя Соединенных Штатов я приняла личное решение уйти в отставку. Работа послом США в Грузии была величайшей честью и привилегией в моей карьере. Я всегда буду гордиться важной работой, которую проделала замечательная команда правительства США, как в Вашингтоне, так и здесь, в посольстве США в Тбилиси, для укрепления партнерства между нашими странами и народами.
Это полностью личное решение. Мое правительство не просило о моем отзыве.
Моя семья и я были счастливы испытать удивительную доброту и теплоту грузинского народа. Куда бы мы ни отправились в этой удивительно красивой стране, нас встречали с непревзойденным грузинским гостеприимством. Мы восхищаемся сердцем, душой и энтузиазмом каждого грузина.
Сегодня, как никогда, я уверена, что основные ценности, объединяющие американцев и грузин, обеспечат продолжение нашего особого партнерства и дружбы. Я продолжу неустанно работать над укреплением связей между нами, прежде чем покину Грузию в июле», — говорится в письменном заявлении Данниган.
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