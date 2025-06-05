

Переход на удостоверения личности и паспорта нового дизайна отложен до августа

05.06.2025 15:04





Выдача обновленного дизайна электронного удостоверения личности, временных и постоянных карточек проживания, а также временного электронного удостоверения личности отложена.



Изменение должно было вступить в силу вчера, 4 июня, однако, согласно новому постановлению, дата вступления в силу новых визуальных документов отложена до 1 августа 2025 года.



Кроме того, в постановление добавлена ​​статья, согласно которой на документах будут указаны имена заказчика и производителя с инициалами, а также регистрационный номер Министерства экономики и устойчивого развития.



Кроме того, в закон в части безопасности будет добавлена ​​следующая запись: «Комплексный единый знак безопасности 4-го уровня, классифицированный как конфиденциальный».



Также стоит отметить, что выдача обновленного дизайна паспортов также отложена. Согласно обновленному постановлению, выдача новых визуальных удостоверений личности также начнется с 1 августа 2025 года.





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