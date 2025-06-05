|
|
|
Переход на удостоверения личности и паспорта нового дизайна отложен до августа
05.06.2025 15:04
Выдача обновленного дизайна электронного удостоверения личности, временных и постоянных карточек проживания, а также временного электронного удостоверения личности отложена.
Изменение должно было вступить в силу вчера, 4 июня, однако, согласно новому постановлению, дата вступления в силу новых визуальных документов отложена до 1 августа 2025 года.
Кроме того, в постановление добавлена статья, согласно которой на документах будут указаны имена заказчика и производителя с инициалами, а также регистрационный номер Министерства экономики и устойчивого развития.
Кроме того, в закон в части безопасности будет добавлена следующая запись: «Комплексный единый знак безопасности 4-го уровня, классифицированный как конфиденциальный».
Также стоит отметить, что выдача обновленного дизайна паспортов также отложена. Согласно обновленному постановлению, выдача новых визуальных удостоверений личности также начнется с 1 августа 2025 года.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна