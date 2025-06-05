

Черголеишвили: Предлагаю оппозиции провести совместную кампанию о неучастию в местных выборах

05.06.2025 15:28





Одна из основательниц партии «Федералисты» Тамар Черголеишвили опубликовала пост в социальных сетях, в котором обращается к оппозиционным партиям.



Как пишет Черголеишвили, она предлагает оппозиционным партиям провести совместную кампанию по неучастию в выборах органов местного самоуправления и посвятить эту кампанию убеждению граждан в необходимости смены режима.



«Оппозиционные партии, я это не согласовывала ни с партией, ни с Гигой [Бокерия] (хотя думаю, идея им понравится), и просто предлагаю следующее:



Давайте вместе проведём кампанию по выборам в органы местного самоуправления.



Но эта кампания будет не за участие, а наоборот — за неучастие в выборах. И будет посвящена убеждению наших сограждан в необходимости смены режима.



Параллельно проведём другую кампанию — поговорим о национальных проектах, которые станут возможны после смены режима.



Я надену железные копыта и буду скакать как моторизованная коза — если удастся всё это реализовать», — пишет Тамар Черголеишвили.





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