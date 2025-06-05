

Зурабишвили: парламентские выборы невозможны в нынешних условиях и при этом режиме

05.06.2025 15:31





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала оппозицию и общество к единству в вопросе участия-неучастия в выборах в органы местного самоуправления:



«Парламентские выборы невозможны в нынешних условиях и при этом режиме. Вот почему в условиях платформы («Платформы сопротивления») мы разработали документ, который согласован и излагает все условия, все изменения, которые должны быть введены в качестве предварительного условия для парламентских выборов.



Это те условия, которые мы представили не только общественности, но и нашим партнерам, и в этой связи давление на режим должно продолжаться, изнутри, протестами, которые являются самым сильным из этих трех компонентов, которые необходимы. Также со стороны партий, со стороны политического спектра, который будет эффективен только в том случае, если он будет единым.



Без единства мы пойдем по отдельности и дадим этому режиму, который наполовину рухнул, победу, которая не принадлежит ему.



Поэтому политическая ответственность политических партий заключается в том, чтобы они успокоились и поняли, что единство необходимо, и чтобы они хорошо понимали ситуацию.



Сейчас более реалистично, что парламентские и местные выборы пройдут вместе. Но эти выборы состоятся только в том случае, если протесты продолжатся, только в том случае, если давление со стороны наших зарубежных партнеров продолжится и, если политические партии смогут совместно представить свое видение, свою альтернативу на будущее» — заявила Саломе Зурабишвили.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





