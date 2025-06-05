

Комиссия по коммуникациям признала допустимыми жалобы «Грузинской мечты» против оппозиционных телеканалов

05.06.2025 19:10





Комиссия по коммуникациям признала допустимыми жалобы партии «Грузинская мечта» против телекомпаний «TV Pirveli», «Formula» и «Mtavari».



Рассмотрение жалоб по существу состоится 19 июня в 15:00.



Партия подала жалобы на телеканалы за использование таких выражений, как: «нелегитимный парламент», «режим олигарха», «узники режима», «нелегитимная власть», «судейский клан» и др.



Премьер-министр «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе заявил, что партия обратилась в Комиссию по коммуникациям с жалобой на телеканалы не с целью цензуры, а «для формирования культуры в медиапространстве».



Напомним, в марте 2025 года партия внесла изменения в закон «О вещании», которые официально направлены на «регулирование» медиа, но на практике, по оценкам критиков, служат инструментом цензуры и давления.



Согласно изменениям, в телеэфире запрещено выражать позиции в поддержку или против какой-либо политической партии, религиозной или общественной группы.



Кобахидзе настаивает, что нормы о «нейтральности и объективности новостного вещания» давно прописаны в законодательстве, просто раньше не существовало механизма исполнения. Теперь, по его словам, такой механизм есть, и поэтому партия и обратилась в надзорный орган.



«Что тут общего с цензурой? Если в новостной передаче используется, скажем, термин »радикальная оппозиция», то и это недопустимо по новому закону. Мы обратились туда, где посчитали нужным. Если другие партии тоже хотят — пусть обращаются. Это поможет формированию культуры», — сказал Кобахидзе.



Он подчеркнул, что закон распространяется на все медиа без исключения.



Между тем, термин «радикальная оппозиция» уже много лет используется самим Кобахидзе и всей «Грузинской мечтой» для дискредитации оппозиции.



По оценке неправительственных организаций, подача жалобы в Комиссию стала очередным шагом к цензуре критических СМИ и движением Грузии в сторону диктатуры.





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