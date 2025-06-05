

Спикер парламента: 12 депутатов от партии Гахария будут лишены мандатов

05.06.2025 19:20





Председатель парламента "Грузинской мечты" Шалва Папуашвили заявил, что 12 депутатов от партии Гахария "За Грузию", которые с декабря не участвуют в пленарных заседаниях, будут лишены мандатов.



По его словам, эти депутаты прогуливают работу, получают партийное финансирование и «сидят без дела за счёт народа».



Поскольку партийный список не аннулирован, мандаты перейдут к следующим 12 кандидатам из списка партии Гахария, которым, по словам Папуашвили, будет дана возможность «показать, собираются ли они работать».



Он также отметил, что часть оппозиции жалеет о прежнем решении отказаться от мандатов, так как их списки были аннулированы.





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